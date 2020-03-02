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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 02 آذار 2020 05:55 م

نائب رئيس البرلمان يدعو إلى حوار وطني شامل بمشاركة ممثلي ساحات التظاهر

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دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد إلى حوار وطني شامل بين جميع القوى والكتل السياسية ، بمشاركة ممثلي ساحات التظاهر للخروج من أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الحداد في بيان " في ظل التطورات السياسية الأخيرة وتفاقم المشاكل الأمنية والصحية والاقتصادية والخدمية واتساع الخلافات السياسية والجدل القائم على الساحة العراقية ، سيما بعد انسحاب رئيس الوزراء المكلف  محمد توفيق علاوي، نؤكد  اهمية توحيد جهود كافة الأطراف والشركاء وتغليب المصلحة الوطنية العليا ، والعمل بجد من أجل الحفاظ على البلد واستقرار العملية السياسية لتجاوز هذه الأزمة والتهيئة للمرحلة القادمة وإجراء انتخابات مبكرة ". 

واضاف " في حالة تفاقم الأوضاع وانهيار العملية السياسية والسلم المجتمعي فإن الخاسر الوحيد هو الشعب العراقي بكافة أطيافه ومكوناته، لذا ندعو إلى حوار وطني شامل بين جميع القوى والكتل السياسية ، بمشاركة فاعلة لممثلي ساحات التظاهرات للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، وتجاوز الخلافات وتعزيز اللحمة الوطنية بما يحقق الشراكة الوطنية الحقيقية، والتعاون المشترك بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وإستمرار عمل مجلس النواب للإسراع في إقرار القوانين والتشريعات اللازمة التي من شأنها النهوض بالواقع الخدمي والصحي وتفادي الأزمات والمشاكل".

ف.ا
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