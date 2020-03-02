نائب كردي يحمل البيت الشيعي المسؤولية الأكبر في إخفاق تشكيل الحكومة





حمّل النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية أحمد حمه رشيد البيت الشيعي المسؤولية الأكبر في إخفاق تشكيل الحكومة، واصفاً اعتذار علاوي عن تشكيل الحكومة بـ” المخيب للآمال”.



وقال رشيد إن ” انسحاب رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مخيب للامال، وكان من الممكن الخروج من المحاصصة الحزبية المقيتة، التي أدت إلى تفكك المنظومة السياسية في العراق”، مبيناً أن “الكتل السياسية بانتظار مرشح جديد خلفاً لعلاوي.



وأضاف أن “جميع الكتل السياسية تتحمل مسؤولية الاخفاق بتشكيل الحكومة، لكن البيت الشيعي يأتي بمقدمة تلك الكتل”،.



وكان رئيس الوزراء، المكلف محمد توفيق علاوي، أعلن في وقت متأخر من مساء أمس ، انسحابه من مهمة تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة،



ف.ا