تسجيل ٦ اصابات ببنادق الصيد بالقرب من ساحة الخلاني وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بتسجيل ٦ اصابات ببنادق الصيد بالقرب من ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر فى حديثه ، إنه تم "تسجيل ٦ اصابات ببنادق الصيد نتيجة مصادمات متقطعة بين المتظاهرين والقوات الأمنية بالقرب من ساحة الخلاني". Copy أخبار متعلقة الصحة: تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا استشهاد 3 متظاهرين وإصابة العشرات بالقنابل ورصاص الصيد في بغداد.. ومتظاهرون يرفضون علاوي "حقوق الإنسان" تفضح اغتيال الناشطين ببنادق الصيد في العراق اصابة عشرات المنتسبين ببنادق الصيد بساحات التظاهر عمليات بغداد: إصابة منتسبين برمي ببنادق الصيد في الخلاني انفجار عبوتين صوتيتين قرب ساحة التحرير دون إصابات