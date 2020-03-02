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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 02 آذار 2020 05:43 م

تسجيل ٦ اصابات ببنادق الصيد بالقرب من ساحة الخلاني وسط بغداد

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بتسجيل ٦ اصابات ببنادق الصيد بالقرب من ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر فى حديثه  ، إنه تم "تسجيل ٦ اصابات ببنادق الصيد نتيجة مصادمات متقطعة بين المتظاهرين والقوات الأمنية بالقرب من ساحة الخلاني".







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