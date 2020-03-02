تسجيل ٦ اصابات ببنادق الصيد بالقرب من ساحة الخلاني وسط بغداد



أفاد مصدر أمني، الاثنين، بتسجيل ٦ اصابات ببنادق الصيد بالقرب من ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.



وقال المصدر فى حديثه ، إنه تم "تسجيل ٦ اصابات ببنادق الصيد نتيجة مصادمات متقطعة بين المتظاهرين والقوات الأمنية بالقرب من ساحة الخلاني".















