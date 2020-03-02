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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 02 آذار 2020 05:33 م

تأجيل حفل إليسا بسبب كورونا

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تسبب فيروس كورونا الجديد الذي انتشر بالعديد من دول العالم مؤخرا في تأجيل حفل المطربة اللبنانية إليسا المقرر إقامته في 20 مارس/آذار الجاري بمحافظة أربيل.

ونشرت الجهة المنظمة للحفل بيانا عبر وسائل إعلام لبنانية قالت فيه: "نظرا للتعليمات الصادرة من المؤسسات الصحية والمتضمنة إجراءات وقائية واحترازية تمنع التجمعات ومنها الحفلات الفنية، تقرر تأجيل حفل الفنانة إليسا المقام في أربيل إلى تاريخ آخر سوف يتم الإعلان عنه لاحقا".

وكانت إليسا انتقدت الحكومة اللبنانية بسبب ظهور فيروس كورونا "كوفيد - 19"، في بيروت، وكتبت عبر حسابها على تويتر: "نحنا معودين نبكي عالشغلة لما تصير بدل ما نتوقى منا، ليش ما توقفت الرحلات من إيران من أول لحظة صار فيها الفيروس، وما تمت السيطرة عليه فيها؟ شو كان صار لو أخدنا وقاية؟".

من ناحية أخرى تواصل النجمة اللبنانية تسجيل أغاني ألبومها الجديد المحتمل طرحه في عيد الفطر، بعد أن انتهت مؤخرا من تسجيل أغنية بعنوان "ذكريات" من كلمات وألحان رامي جمال وتوزيع وسام عبدالمنعم.
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