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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 02 آذار 2020 05:29 م

بارزاني: وحدة القوى السياسية الكردستانية مكسب تاريخي للشعب

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اكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، إن العراق امام مرحلة جديدة لتحقيق مطالب المتظاهرين والتوافق الوطني الشامل.

وقال في بيان اليوم، إن: ماحصل من وحدة القوى السياسية الكردستانية فيما يخص منح الثقة من عدمه للحكومة العراقية الجديدة رغم اختلاف وجهات نظرها، مكسب تاريخي لشعب كردستان وموضع تقدير.

وعبر عن شكره للقوى السياسية الكردستانية وللقوى السياسية الوطنية العراقية التي حالت بمواقفها المنطقية الصحيحة دون تعميق وزيادة الأزمات في العراق والإنزلاق نحو الكوارث.

‎واضاف بارزاني ان : تلك المواقف كانت تقديراً للمبادىء الديمقراطية، ومراعاةً لمطالب المكونات العراقية، وتعديلاً لمسار العملية السياسية.

وتابع : الآن يقف العراق أمام مرحلة جديدة، يمكن أن تتاح فيها الفرصة لتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين، وتأمين الأرضية المناسبة لتوافق وطني شامل، وضمان التقارب بين كافة الأطراف
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