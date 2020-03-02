الصحة تسجل حالتي إصابة جديدتين بكورونا في العراق والحصيلة 21

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، في العراق إلى 21 شخصا بعد إصابة حالتين جديدتين.



وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اكتشاف حالتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد في بغداد (الرصافة)، كلاهما كانا في إيران وعادا مؤخرا للبلاد.



وأضاف بيان الصحة، أنه تمت متابعة المصابين من قبل وزارة الصحة وأُخذت لهما العيّنات المطلوبة لإجراء الفحوصات المختبرية وتبيّن أن نتيجة الفحوصات موجبة وهما حالياً راقدَين في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهما الصحي.