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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 02 آذار 2020 03:52 م

علماء عراقيون يعلنون التوصل إلى علاج لفيروس كورونا

كورونا
أعلن فريق علمي تابع لشركة بايوماد في العراق عن التوصل إلى علاج حاسم لمرض "كوفيد 19" المعروف بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان، إن بإمكانها وضع الدواء في متناول المرضى بالعراق خلال فترة أسبوعين إذا حصلت على دعم المستثمرين.

وأضافت أن هناك امكانية لإيصال هذا العلاج لجميع البلدان التي لديها إصابات بالفيروس خلال ثلاثة أشهر.

واشارت الشركة إلى أنها تبشر العراقيين بأنه لا داع من الآن فصاعداً القلق بشأن هذا الوباء العالمي، مبينة أن علماء العراق لديهم الاستعداد لحماية البلاد من الفيروس خلال مدة قصيرة ومن ثم معالجة جميع المصابين في العالم.

ونوه البيان الى أن العثور على علاج لهذا الفيروس الجديد جاء إثر بحوث رائدة قامت بها شركة بايوماد بشأن الفيروس.

ودعت الشركة، الحكومة وأصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين في قطاع الصحة، إلى دعمها لإنتاج العلاج المكتشف وتسويقه عالمياً من أجل خدمة الإنسانية.
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