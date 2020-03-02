إياد علاوي يطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين

طالب زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم الاثنين، مجددا بمحاسبة قتلة المتظاهرين وإطلاق سراح معتقليهم، وتعويض عوائل الشهداء.



وقال علاوي في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، إن " الجرائم والاعتداءات بحق المتظاهرين تتواصل".



وأضاف: "استشهاد متظاهر وإصابة أكثر من ثمانين آخرين تثنينا عن جهودنا ومطالبتنا بإيقاف عمليات القمع ومحاسبة القتلة واطلاق سراح المعتقلين و معالجة الجرحى و تعويض عوائل الشهداء".