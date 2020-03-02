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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 02 آذار 2020 12:21 م

بعد انسحاب علاوي و15 يوما جديدا لاختيار البديل.. أزمة تشكيل الحكومة العراقية تعود إلى نقطة الصفر

علاوي

بعد اعتذار محمد علاوي رئيس الوزراء المكلف عن مهمة تشكيل الحكومة، إثر العقبات الجمة التي واجهها، والضغوط من قبل الكتل السياسية في البرلمان ورفض المتظاهرين تعود أزمة تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر.

وسيبدأ الرئيس برهم صالح مشاورات لاختيار مرشح بديل لعلاوي المنسحب، خلال 15 يوماً، في ماراثون جديد يذكر بسيناريو سابق شهدته البلاد قبيل اختيار علاوي.

وأكد مراقبون، أن ذلك يعيد هذا التطور المأزق إلى بدايته، فقد استغرق الاتفاق على تكليف علاوي أسابيع طويلة سابقاً، لاسيما أن التنافس والاختلاف بين الكتل والأحزاب على أعلى مستوياته وأشده.

وقد انعكس ذلك انقساماً لا سابق له في مجلس النواب، تجلى في عجزه مرات عديدة عن الانعقاد لحسم ملف الحكومة.

بالتزامن، مع ذلك شدد رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، على أنه لن يستمر في مهامه بعد المهلة الدستورية.

ونفى مكتبه الإعلامي، إبلاغ الكتل السياسية بموقف جديد حول الاستمرار برئاسة الحكومة.

وقال في بيان، إن "ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن إبلاغ عبد المهدي، الكتل السياسية أو غيرها موقفا جديدا حول الاستمرار برئاسة الحكومة غير صحيح"، مبيناً أن "موقف عبد المهدي، هو نفسه الذي أعلن عنه رسمياً في رسالته المرسلة إلى مجلس النواب يوم 19 شباط".

كما أكد أن رئيس الوزراء المستقيل قبل شهرين، سيعلن موقفه الرسمي بعد انتهاء المهلة التي حددها حينها والتي تنتهي في 2 مارس .

وكان علاوي قد أعلن، مساء أمس الأحد، انسحابه من تشكيل الحكومة بعد فشل مجلس النواب، للمرة الثانية بعقد جلسة استثنائية للتصويت، لعدم اكتمال النصاب.

وفي تغريدات له نشرها عبر تويتر، أعلن انسحابه، مشيراً إلى أنه قدم رسالة إلى رئيس الجمهورية اعتذر فيها عن تكليفه بتشكيل الحكومة.

وأضاف أنه "كان أمام معادلة تكمن في أن يكون بمنصب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق مع الشعب والاستمرار بالمنصب على حساب معاناته"، بحسب تعبيره.

وتابع أن "الخيار كان بسيطاً وواضحاً في أن يكون مع الشعب الصابر، وخاصة عندما رأى أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب، ووضعت العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن"، بحسب قوله.

يذكر أنه لا يزال العراق بدون حكومة منذ استقالة، عادل عبد المهدي، سلف علاوي تحت ضغط من الشارع قبل شهرين.

في حين لا تزال التظاهرات مستمرة وإن بوتيرة أقل للمطالبة بحكومة مستقلة بعيدة عن محاصصة الأحزاب في البلاد، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

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