مسؤول رياضي سابق : الفرق العراقية مهددة بالحرمان من المشاركة بدوري ابطال آسيا





حذر المدير السابق للتراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، سيف عادل القصاب، اتحاد الكرة من احتمال حرمان الفرق العراقية من المشاركة في دوري ابطال آسيا الموسم المقبل.



وقال القصاب في تصريح صحفي :" كما معمول به كل موسم يجب على مدير دائرة التراخيص ان يرسل لائحة التراخيص لبطولة دوري ابطال آسيا ولائحة الدوري المحلي الى الاتحاد الاسيوي خلال شهر شباط او آذار كحد اقصى ، لكي تتم الموافقة عليها واعتمادها في نظام "الكلاس" ، نظام تراخيص الاندية الالكتروني ، وهذا لم يحصل حتى الان، اي ان الخطوة الاولى والاساسية لبدء العمل في التراخيص قد فشلت ".



واوضح انه يتوجب على الاتحاد العراقي لكرة القدم ان يتدارك الوقت في تسمية مدير لدائرة التراخيص مع اثنين او ثلاثة اشخاص مساعدين له تتوفر بهم القدرة ، ويفضل ان يكون من بينهم مختص في الامور المالية واخر في القانونية لان المعيار المالي يعتبر المعيار الاساس والمهم في نظام التراخيص ".



يشار الى ان القصاب قدم استقالته من منصبه قبل ان يعلن الاتحاد استقالته الجماعية.

