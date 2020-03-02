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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 02 آذار 2020 11:29 ص

مكافحة الفساد تكشف حجم الاموال المطلوب استردادها من خارج العراق

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مكافحة الفساد تكشف حجم الاموال المطلوب استردادها من خارج العراق

 كشف المجلس الاعلى لمكافحة الفساد  عن قيمة الاموال المهربة خارج العراق  المحكوم قضائياً  باستردادها .

وقال العضو المراقب في المجلس سعيد موسى في تصريح صحفي :" ان قيمة المبالغ المهربة  المطلوب استردادها من خارج العراق تصل الى  اكثر من 15.6 مليار دولار"، مبينا :" ان 11 مداناً مطلوباً من بين 182 يمثلون حالياً  امام القضاء بتهم فساد وتهريب الاموال ".

واضاف  موسى :" ان هناك قرارا من مجلس الامن يعزز تسهيل امكانية الكشف عن الحسابات البنكية السرية في البنوك السويسرية، وان دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة تعمل على الاستفادة من هذا الامر، والعمل جارٍ كما مخطط له حتى الآن ".

وتابع :" اننا نحتاج الى قرارات قضائية باتة، اضافة الى ضرورة متانة القرارات القضائية "، مبيناً :" ان الحصول على الاموال المنهوبة لن يتم بالوقت القريب، ومازال العمل عليها جاريا، وهناك تعديلات قانونية،  منها تأسيس (صندوق استرداد الاموال) اضافة الى ملف ملاحقة اموال ما قبل 2003 وما بعدها".
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