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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 02 آذار 2020 11:18 ص

مطار المثنى في بغداد يتحول الى مدينة جامعية متكاملة

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مطار المثنى في بغداد يتحول الى مدينة جامعية متكاملة


اعلنت هيئة استثمار بغداد، عن  مشروع لبناء  مدينة جامعية متكاملة وفق احدث الطرز العالمية ،  على ارض  مطار المثنى في العاصمة بغداد .

وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في تصريح  صحفي :" ان الهيئة بصدد تنفيذ مشروع كلية " آشور " الجامعة التي تضم  مدينة جامعية متكاملة تحوي العديد من الكليات، اضافة الى منشآت خدمية متنوعة لتكون  احد اهم مشاريع القطاع التعليمي الصحي المنفذة في بغداد، كونها ستوفر افضل واحدث الاساليب التدريسية والملاكات الكفوءة والمختبرات المتطورة المستوردة من ارقى المناشئ العالمية ".

واضاف الزاملي :" ان الكلية ستضم تخصصات الصيدلة وطب الاسنان وتقنيات المختبرات الطبية، اضافة الى الهندسة المدنية وادارة الاعمال والقانون، بينما ستضم ايضا مدينة رياضية متكاملة ومسبحا  اولمبيا وتعليميا وملاعب اولمبية هي الاولى من نوعها في البلاد، اضافة الى 18 عيادة طبية تضم احدث الاجهزة ومن افضل المناشئ، وكذلك مراكز لصناعة الاجهزة الطبية ".

وتابع :"  ان  مستشفى عاما سيلحق بالكلية يعنى بالجوانب الطبية والعلاجية كافة، كما سيجهز باحدث الاجهزة الطبية، علاوة على مختبرات تخصصية، وصالات للعمليات الجراحية الكبرى والصغرى وجهاز رنين حديث، ما سيقلل من الضغط الحاصل على المستشفيات الحكومية، اضافة الى انه سيوفر العديد من فرص العمل للشباب".
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