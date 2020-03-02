25 الف عنوان في مكتبة متحف الناصرية الالكترونية



اعلنت ادارة متحف الناصرية الحضاري، اطلاق مكتبة الكترونية بـ 25 الف عنوان متخصص بحضارة وادي الرافدين.



وقال مدير المتحف عامر عبد الرزاق :" بعد جهد شهرين متواصلين تم اصدار المكتبة الالكترونية لمتحف الناصرية"، مشيرا الى :" ان المكتبة تضم 25 الف كتاب وبحث ورسالة واطروحة خاصة بحضارة وادي الرافدين ".



واضاف :" ان عدد الكتب والبحوث والرسائل بالمكتبة سيصل الى 150 الفا في نهاية هذه السنة ".



ويعد متحف الناصرية احد اهم رموز محافظة ذي قار، وقد شيد عام 1969 ويضم الاف القطع الاثرية التي تمثل فترات متعاقبة من العصور التاريخية المختلفة.