خبير اقتصادي : العراق سيكون في مقدمة المصدرين للخليج في هذه الحالة



اكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي ان العراق سيكون الدولة الاولى المصدرة لدول الخليج في حال اتم انجاز مدنه الصناعية، لافتا الى :" ان العراق يحتاج الى 10 سنوات لانجاز جميع المدن والتحول من بلد مستورد الى مصنع ومصدر".



وقال قصي في تصريح صحفي :" ان العراق لديه اكثر من 6 مدن صناعية تم اقرارها من هيئة الاستثمار، موزعة في البصرة والانبار وبابل وديالى وبغداد، ومن المفترض ان تباشر الجهات التنفيذية بابرام العقود مع المستثمرين لانجاز هذه المدن ".



واضاف :" ان العراق يتميز بقابلية تمويل المدن الصناعية بالنفط مجانا من اجل ان تكون هناك فرصة لنمو الشركات الصناعية ضمن منظومة المنافسة الدولية "، مبينا :" ان المدن الصناعية ستخفض نسبة البطالة وكذلك تدوير الاموال واستثمار المواد الاولية المتوفرة في المحافظات، وبالتالي تغطية الحاجة المحلية من المصنوعات ".



واوضح الخبير :" ان العراق سيكون من اول الدول المصدرة ، خاصة في الصناعات الغذائية الزراعية والحيوانية، حيث بالامكان ان يكون الاول تصديريا الى دول الخليج، خاصة ان هناك طلبا لاستغلال اكثر من مليون دونم محصورة مابين الانبار وميسان للاستثمار في مجال الزراعة ".