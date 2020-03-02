جبهة النجيفي : علاوي اصطدم بالواقع السياسي وعانى من مواجهة غير دستورية !!



دعت جبهة الانقاذ والتنمية برئاسة اسامة النجيفي ، القوى السياسية الى اعادة النظر بمنهجها بعد اعتذار محمد علاوي عن تشكيل الحكومة .



وقالت الجبهة في بيان " ان المكلف محمد علاوي اصطدم بالواقع السياسي ، وعانى من ردود فعل ومواجهة غير دستورية عبر الامتناع عن حضور الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب بشكل متكرر ، ما يشير الى ازمة مستحكمة ، ومشكلة صريحة من الواجب مواجهتها ، والبحث عن منهج يتجاوز الاطر الحزبية والطائفية والعرقية للاستجابة الى ارادة الشعب وحراكه المضحي ".



واضافت انه :" بعد ان انسحب علاوي لاسبابه المعلنة ، فان جبهة الانقاذ والتنمية تتطلع الى ان تعيد القوى السياسية النظر بمنهجها ، فمصلحة الشعب ومستقبل الوطن اكبر واهم من مراهنات لا تستند الى قيمة وطنية ".