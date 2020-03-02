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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 02 آذار 2020 10:50 ص

جبهة النجيفي : علاوي اصطدم بالواقع السياسي وعانى من مواجهة غير دستورية !!

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جبهة النجيفي : علاوي اصطدم بالواقع السياسي وعانى من مواجهة غير دستورية !!

 دعت جبهة الانقاذ والتنمية برئاسة اسامة النجيفي ، القوى السياسية الى اعادة النظر بمنهجها بعد اعتذار محمد علاوي عن تشكيل الحكومة .

وقالت الجبهة  في بيان " ان المكلف محمد علاوي اصطدم  بالواقع السياسي ، وعانى من ردود فعل  ومواجهة غير دستورية عبر الامتناع عن حضور الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب بشكل متكرر ، ما يشير  الى  ازمة مستحكمة ، ومشكلة صريحة من الواجب مواجهتها ، والبحث عن منهج يتجاوز الاطر الحزبية والطائفية والعرقية للاستجابة الى  ارادة الشعب وحراكه المضحي ".

واضافت  انه :" بعد ان  انسحب علاوي لاسبابه المعلنة ، فان جبهة الانقاذ والتنمية تتطلع  الى ان تعيد القوى السياسية النظر بمنهجها ، فمصلحة الشعب ومستقبل الوطن اكبر واهم من مراهنات لا تستند  الى قيمة وطنية ".
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