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الإثنين, 02 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 02 آذار 2020 10:35 ص

الاردن يستورد 294 الف برميل من نفط العراق الشهر الماضي

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الاردن يستورد 294 الف برميل من نفط العراق الشهر الماضي

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية المهندسة هالة زواتي، إن الكميات المستوردة من النفط العراقي، والواردة لمصفاة البترول الأردنية، بلغت خلال شهر شباط الماضي، نحو 294 الف برميل، وبمعدل 10 الاف برميل يومياً، تم تحميلها على 1127 صهريجا عراقيا وأردنيا.

اوضحت في  تصريح صحفي ان مصفاة البترول الأردنية  استقبلت منذ بداية تفريغ مادة النفط الخام العراقي بموقع المصفاة بمدينة  الزرقاء منذ الخامس من أيلول 2019 وحتى 29 شباط 2020، ما مجموعه 8ر1 مليون برميل من مادة النفط الخام العراقي وبمعدل يومي بلغ نحو 10 آلاف برميل.

وتجري عملية استيراد النفط الخام العراقي في اطار مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين الحكومتين الأردنية والعراقية في الثاني من شهر شباط 2019 والتي بموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي /نفط خام كركوك/ لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد عن 10 آلاف برميل يومياً قابلة للزيادة وفقاً لما يتفق عليه الجانبان.
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