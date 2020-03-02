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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 02 آذار 2020 10:30 ص

اكثر من 5 مليارات دولار ..ايرادات العراق من تصدير النفط الخام الشهر الماضي

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اكثر من 5 مليارات دولار ..ايرادات العراق من تصدير النفط الخام الشهر الماضي


اعلنت وزارة النفط  تصدير (98 ) مليونا و (347  ) الفا و( 884 ) برميلا ، خلال الشهر الماضي  بايرادات بلغت اكثر من (5) مليارات و(52) مليونا  و (528 ) الف دولار ،.

وقالت في بيان  ان: مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق  بلغت (95) مليونا و( 805  ) الاف و (196) برميلا  ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة  مليونا و( 765) الفا و( 32 ) برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة  من حقل القيارة (488) الفاً و (825) برميلاً ، أما الكميات المصدرة الى الاردن فبلغت (288) الفا و(831) برميلا .

واشار الى ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 3 ) ملايين و(  391)  الف برميل ، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (  3 ) ملايين و(  304 ) الاف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي ( 61 ) الف برميل ، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة (17) الف برميل والمعدل اليومي المصدر الى الاردن بلغ (10) الاف برميل .

واضاف: ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ  / 51.374  / دولارا.
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