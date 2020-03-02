اكثر من 5 مليارات دولار ..ايرادات العراق من تصدير النفط الخام الشهر الماضي





اعلنت وزارة النفط تصدير (98 ) مليونا و (347 ) الفا و( 884 ) برميلا ، خلال الشهر الماضي بايرادات بلغت اكثر من (5) مليارات و(52) مليونا و (528 ) الف دولار ،.



وقالت في بيان ان: مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (95) مليونا و( 805 ) الاف و (196) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة مليونا و( 765) الفا و( 32 ) برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (488) الفاً و (825) برميلاً ، أما الكميات المصدرة الى الاردن فبلغت (288) الفا و(831) برميلا .



واشار الى ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 3 ) ملايين و( 391) الف برميل ، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة ( 3 ) ملايين و( 304 ) الاف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي ( 61 ) الف برميل ، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة (17) الف برميل والمعدل اليومي المصدر الى الاردن بلغ (10) الاف برميل .



واضاف: ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ / 51.374 / دولارا.