الصيهود : تعكز محمد علاوي على بعض الكتل السياسية سبب اخفاقا في تمرير كابينته الوزارية



اكد عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود ان تعكز / محمد علاوي / على بعض الكتل السياسية وعدم وقوفه على مسافة واحدة مع الجميع سبب اخفاقا في تمرير كابينته الوزارية .



وقال الصيهود في بيان صحفي ان : اخفاق رئيس الوزراء المكلف / محمد توفيق علاوي / في تمرير كابينته الوزارية جاء لاسباب عديدة منها انه لم يقف على مسافة واحدة من الكتل السياسية وكان يتعكز على بعض الكتل السياسية في تمرير كابينته الوزارية الامر الذي اثار حفيظة الكتل الاخرى".



واضاف ان : اختيار رئيس الوزراء المكلف للشخصيات الوزارية لم يكن موفقا تماما وذلك لان الشخصيات التي اختارها لم تكن افضل من سابقاتها لا من حيث الكفاءة ولا من حيث الخبرة وكذلك خلو البرنامج الانتخابي من أهم نقطتين هما تحديد موعد لانتخابات مبكرة وتعهد الحكومة بخروج قوات الاحتلال الامريكي من العراق.