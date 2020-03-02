مسرور البارزاني يؤكد على ضرورة احترام الحكومة العراقية الكيان السياسي لإقليم كردستان







أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، أن على الحكومة العراقية المقبلة أن تحترم الكيان السياسي للإقليم.



وقال بارزاني خلال مقابلة صحفية في العاصمة الأردنية عمان، حيث يجري رئيس الحكومة زيارة رسمية " إن "علاقاتنا مع الأردن جيدة عموماً وبتصورنا إنه يمكن تطوير علاقاتنا في القطاعين الاقتصادي والتجاري"، مؤكداً أن "الأردن قدم الدعم والمساعدة للإقليم خلال الحرب على تنظيم داعش"



وشدد بارزاني "على ضرورة أن تحترم الحكومة العراقية المقبلة الكيان السياسي لإقليم كردستان وحقوقه الدستورية".



واوضح "اتصلت مع وزير المالية العراقي وأكد لي أن أحد المدراء العامين رفض التوقيع على قرار الوزير القاضي بإرسال ميزانية الإقليم متصوراً أنه بإمكانه إيقاف إرسال رواتب الموظفين"، معربا عن امله في أن تصل هذه الرواتب بأسرع وقت حتى تبدأ الوزارات بتوزيعها على المواطنين".

