بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 02 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 02 آذار 2020 10:06 ص

الاعلام الامني يعلن العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء

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الاعلام الامني يعلن العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء

اعلنت خلية الاعلام الامني سقوط صاروخين نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء بدون خسائر , والعثور  على  منصة الإطلاق  بالقرب من سوق الثلاثاء في منطقة زيونة.
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