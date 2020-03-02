الاعلام الامني يعلن العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء

اعلنت خلية الاعلام الامني سقوط صاروخين نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء بدون خسائر , والعثور على منصة الإطلاق بالقرب من سوق الثلاثاء في منطقة زيونة. Copy أخبار متعلقة بالصور .. منصة الصواريخ التي استهدفت قاعدة "كي وان" في كركوك مجلس مختص : ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال المنهوبة المهربة ﺗﻮازي الموازنات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ من عام 2003 ﺣﺘﻰ اﻵن خلية الإعلام الأمني تؤكد سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء مقتل جندي بسقوط صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء مصدر امني : صواريخ المنطقة الخضراء انطلقت من منطقتين في بغداد بومبيو: إيران تتستر وراء البرنامج الفضائي لتطوير الصواريخ الباليستية.. وواشنطن لن تسمح بذلك