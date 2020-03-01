حقوق الإنسان: مقتل شخص وإصابة 83 بالرصاص الحي فى مواجهات أمنية

قال عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، اليوم الأحد، إن متظاهرًا قتل و83 أصيبوا بالرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع وبنادق الصيد في مواجهات مع القوات الأمنية.

وأضاف أن "هذه الحصيلة هي للصدامات التي حصلت بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة الخلاني في بغداد".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني عراقي، بأن العاصمة بغداد تشهد منذ ليلة أمس إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع الحشد لتظاهرة كبيرة دعا لها متظاهرون في بغداد والمحافظات، وفقًا لوكالة "رويتز".