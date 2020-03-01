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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 01 آذار 2020 10:04 م

تعطيل الدوام الرسمي بمحافظة ميسان بسبب فيروس كورونا

الدراسة
أعلنت محافظة ميسان خمسة أيام تعطيل الدوام الرسمي؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكتر من 2870 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 86 ألف إصابة.
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