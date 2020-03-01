تعطيل الدوام الرسمي بمحافظة ميسان بسبب فيروس كورونا

أعلنت محافظة ميسان خمسة أيام تعطيل الدوام الرسمي؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكتر من 2870 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 86 ألف إصابة.