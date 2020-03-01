مصدر: علاوي سيلقي بعد قليل بيان الانسحاب من تكليفه بتشكيل الحكومة

أفاد مصدر سياسي، الاحد، بان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سيلقي بعد قليل بيان الانسحاب من تكليفه بتشكيل الحكومة.



وقال المصدر، إن "رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيلقي بيان الانسحاب من تشكيل الحكومة، بعد قليل".



وفشل مجلس النواب، اليوم الأحد، للمرة الثانية بعقد جلسة استثنائية للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي.