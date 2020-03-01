عاجل.. حقوق الإنسان: شهيد و83 إصابة للمتظاهرين في ساحة الخلاني اليوم

حقوق الإنسان: شهيد و83 إصابة للمتظاهرين في ساحة الخلاني اليوم
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نائب يطالب باسناد بعض الحقائب الوزارية للمتظاهرين من اصحاب الخبرة والشهادة
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رئيس تيار الحكمة يطالب الحكومة بتأمين مناخات آمنة للمتظاهرين
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عضو بمفوضية حقوق الإنسان يطالب علاوي بالاستماع للمتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين وتعويض الضحايا
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حقوق الانسان : اكثر من 120 حالة ومحاولة اغتيال واختطاف للمتظاهرين والناشطين
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عاجل.. قاسم سليماني يبلغ قادة المليشيات وخلية الأزمة أن الليلة هي الأخيرة للمتظاهرين في ساحة التحرير
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الموسوي يوجه بمتابعة الأوضاع الإنسانية والقانونية للمتظاهرين