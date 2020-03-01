استشهاد متظاهر أصيب قبل قليل في ساحة الخلاني وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بوفاة متظاهر متأثرا بجراحه أصيب قبل قليل في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "متظاهرا توفي، مساء اليوم، متأثرا بجراحه، بعدما اصيب قبل قليل قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.



وأضاف، أن "المتظاهر اصيب بعد تجدد الصدامات في مناطق نفق التحرير وساحة الخلاني".



يذكر أن القوات الامنية استخدمت الطلق المطاطي والصجم اضافة الى الغازات المسيلة للدموع من اجل تفريق المتظاهرين المتواجدين قرب ساحة الخلاني ونفق التحرير وسط العاصمة بغداد.

