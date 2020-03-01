الحلبوسي: يوم غد الاثنين آخر مهلة لعلاوي

قال رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، إن يوم غد الاثنين اخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، لتشكيل الحكومة الجديدة.



وذكر الحلبوسي خلال جلسة البرلمان، أن "علاوي لم يتبق أمامه سوى يوم غد الاثنين، لكسب ثقة الكتل السياسية والتصويت على كابينته الوزارية".



وفي وقت سابق، صدرت وثيقة جديدة صادرة من إدارة المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، تبين تقليص عدد الوزارات الى 16 وزارة في الحكومة الجديدة التي يعتزم مجلس النواب التصويت عليها في الجلسة الاستثنائية لهذا اليوم.



وحملت القائمة الجديدة، التي قدمها علاوي الى البرلمان، أسماء 16 وزيراً، بعد تأجيل التصويت على الوزارات البقية لما اثارته من خلافات سياسية كبيرة بين القوى السياسية داخل مجلس النواب.