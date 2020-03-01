متظاهرون يقطعون الطريق الرئيسي فى الديوانية

قام عدد من المتظاهرين بقطع الطريق الرئيسي بين الديوانية- مثنى والديوانية- نجف.



وقال مصدر، إن المتظاهرين أحرقوا الإطارات في الطرق الرئيسية احتجاجاً على مرشح الأحزاب والمطالبة بإقالة المحافظ زهير الشعلان.



وجاءت الاحتجاجات ضد المحافظ بعد إقدامه على فتح مبنى المحافظة اليوم، والتي اعتبروها استهانة بدماء المتظاهرين.