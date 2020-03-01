بسبب كورونا.. إغلاق جميع المزارات الدينية أمام الزائرين في بابل

أعلن محافظ بابل حسن المنديل، اليوم الأحد، إغلاق جميع المزارات الدينية أمام الزائرين حتى إشعار آخر تحسبًا لتفشي فيروس كورونا المستجد (كورفيد-19) في محافظة بابل 100 كم جنوبي بغداد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمحافظة بابل "إن هذا الإجراء جاء حفاظًا على سلامة المواطنين، و كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد“.

وكان العراق قد أعلن رسميًا تسجيل 13حالة من فيروس كورونا واحدة منها في محافظة بابل فيما يجري حاليا التحقق من حالة 20 مسافرًا عراقيًا قدموا من إيران جوًا.