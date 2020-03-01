ميسان توجه بإغلاق كافة الحدائق والمتنزهات وتقليص عدد الموظفين في جميع الدوائر الرسمية

وجه محافظة ميسان، اليوم الأحد، بتقليص عدد الموظفين في كافة الدوائر وإغلاق دوائر التقاعد والضريبة، وإغلاق كافة الحدائق والمتنزهات، كإجراء احترازي من فايروس كورونا.



وقال المكتب الإعلامي للمحافظ علي دواي، إن الأخير وجه بمنع المواطنين من زيارة المرضى و تقليص عدد الموظفين في كافة الدوائر واغلاق دوائر التقاعد والضريبة والرعاية".



كما ووجه أيضاً بإغلاق كافة الحدائق والمتنزهات لمدة أسبوع كامل كإجراء احترازي لمواجهة فايروس كورونا.