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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 01 آذار 2020 07:48 م

إغلاق "المزارات الدينية" في محافظة بابل

حسن منديل
وجه محافظ بابل حسن منديل، اليوم الأحد، بإغلاق "المزارات الدينية" في المحافظة أمام الزائرين.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان، إن " محافظ بابل حسن منديل، وجه، بإغلاق (المزارات الدينية) امام الزائرين القادمين إلى المحافظة من جميع المدن العراقية لزيارة المراقد الدينية".

وأضاف أن "هذا اإاجراء جاء حفاظاً على سلامة المواطنين، وكأجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد".
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