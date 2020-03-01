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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 01 آذار 2020 07:16 م

الصحة تعلن عن تسجيل 6 حالات إصابة بكورونا في بغداد والسليمانية

كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل ست حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة في بغداد والسليمانية، فيما اكدت ان جميع المصابين كانوا مؤخرا في إيران.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم "تشخيص ست حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد اثنان منهم في بغداد واربع حالات في السليمانية، وجميعهم كانوا في ايران مؤخراً"، مؤكدة "على الالتزام بالتوصيات التي من شأنها منع انتقال العدوى".

وأضافت الوزارة، أنه "تمّ اكتشاف الحالات من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهم العينات المختبرية المطلوبة لإجراء الفحوصات وتبيّن ان نتيجة الفحوصات موجبة وهم حاليا يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي".

وأكدت الوزارة، "اتخاذ الاجراءات المطلوبة كافة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية"، داعية، المؤسسات والمواطنين كافة الى "الإلتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد".

وبينت الوزارة، أن "عدد الاصابات في العراق بلغ 19 حالة احدهم ايراني الجنسية".

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