بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 01 آذار 2020
آخر الأخبار
ميسان توجه بإغلاق كافة الحدائق والمتنزهات وتقليص عدد الموظفين في جميع الدوائر الرسمية إغلاق "المزارات الدينية" في محافظة بابل طلب نيابي لتشكيل لجنة تحقيق حول الاجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا السجن 15 سنة لمدان في داعش صادر املاك مواطنين في كركوك الزراعة تصرف مستحقات مسوقي محصول الذرة الصفراء في بغداد والمحافظات برهم صالح يبحث مع وفد اممي الحد من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها التنظيمات الارهابية اغتيال ضابط برتبة عقيد في الداخلية قرب منزله في ديالى تحالف القوى : فقدنا الثقة برئيس الوزراء المكلف وحكومته المرشح للتخطيط : نيلي الثقة من عدمه لن يؤثر على وضعي كاقتصادي مستقل الجماعة الاسلامية : برنامج علاوي تطرق لخلافات بغداد واربيل بسطر واحد !
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 01 آذار 2020 06:50 م

السجن 15 سنة لمدان في داعش صادر املاك مواطنين في كركوك

المحكمة الجنائية المركزية

قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق ارهابي ينتمي لعصابات داعش الارهابية اقدم على حجز ومصادرة منازل في قاطع داقوق بمحافظة كركوك.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان" ان المدان اعلن البيعة لعصابات داعش الارهابية وتم تنسيبه للعمل ضمن مفرزة ادارية تابعة لديوان مايسمى عقارات الدولة الاسلامية ضمن ولاية كركوك – قاطع داقوق".

وأضاف" أن "المدان كان واجبه هو حجز ومصادرة الدور العائدة لمنتسبي الاجهزة الامنية فضلا عن منازل المواطنين الذين يتركون دورهم"، لافتا إلى أنه "مع افراد مفرزته يقومون بكتابة عبارات على تلك المنازل (عقارات تابعة للدولة الإسلامية) ومن ثم تسليمها الى عوائل عصابات داعش الارهابية".

وتابع" ان المحكمة وجدت الادلة المتحصلة كافية ومقنعة لادانته وفقا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 / 3 / 5/ 7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا-العراق

طلب نيابي لتشكيل لجنة تحقيق حول الاجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا 01 آذار 2020 06:55 م

مضافة إرهابية

مصرع 5 إرهابيين بمحافظة الأنبار 01 آذار 2020 06:27 م

مسلحون

اغتيال ضابط برتبة عقيد في الداخلية قرب منزله في ديالى 01 آذار 2020 06:18 م

9d1bddc4-9acd-4d3e-8cd7-c8133a045586

إجراءات أمنية مشددة ببغداد قبيل التصويت على حكومة علاوي 01 آذار 2020 11:20 ص

9d547cef-1d78-4c4f-beb0-e6e5e74fbc0c_16x9_1200x676

مسلسل الاغتيالات يتواصل.. مقتل عقيد في الداخلية بهجوم مسلح قرب المقدادية بديالى 01 آذار 2020 10:51 ص

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية تعلن القبض على عصابة لسرقة المواطنين في سوق الشورجة 29 شباط 2020 08:55 م

داعش

مقتل 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة الأنبار 29 شباط 2020 08:17 م

المرور

بسبب كورونا.. المرور تعلق العمل في عموم البلاد 29 شباط 2020 06:58 م

التعليقات