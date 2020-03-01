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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 01 آذار 2020 06:36 م

برهم صالح يبحث مع وفد اممي الحد من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها التنظيمات الارهابية

برهم صالح

بحث رئيس الجمهورية  برهم صالح،  مع مساعد الامين العام للامم المتحدة المسؤول عن ملف جرائم الابادة الجماعية ، اداما ديانغ ، الحد من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها التنظيمات الارهابية ضد المواطنين التي يمكن وصفها بجرائم الابادة الجماعية.

 وقال بيان رئاسي  انه : " تم خلال اللقاء تأكيد  اهمية محاسبة المتورطين في الاعمال الارهابية البشعة وتقديمهم للعدالة من خلال محاكم دولية لينالوا الجزاء العادل.

واضاف :"  انه تم   ايضا استعراض سبل التعاون بين العراق والمنظمة الدولية في مجال توثيق الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش بحق سكان المدن العراقية قبل تحريرها، وحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة للعوائل المتضررة من تلك الاعمال المنافية لمبادئ وحقوق الانسان التي اقرتها الامم المتحدة.

ف.ا
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