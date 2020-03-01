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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 01 آذار 2020 06:27 م

مصرع 5 إرهابيين بمحافظة الأنبار

مضافة إرهابية
لقى 5 إرهابيين مصرعهم في جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار غربي البلاد – حسبما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأحد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "نينا"، فى بيان ، أن عناصر شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة تمكنت بالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء 40 و استخبارات لواء 27، وإثر معلومات استخبارية دقيقة من الاشتباك مع مجموعة إرهابية مكونة من خمسة عناصر في جزيرة الكرمة بالأنبار بعد مداهمة مقرهم وتمكنت من قتلهم جميعا.
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