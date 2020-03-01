مصرع 5 إرهابيين بمحافظة الأنبار

لقى 5 إرهابيين مصرعهم في جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار غربي البلاد – حسبما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأحد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "نينا"، فى بيان ، أن عناصر شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة تمكنت بالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء 40 و استخبارات لواء 27، وإثر معلومات استخبارية دقيقة من الاشتباك مع مجموعة إرهابية مكونة من خمسة عناصر في جزيرة الكرمة بالأنبار بعد مداهمة مقرهم وتمكنت من قتلهم جميعا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "نينا"، فى بيان ، أن عناصر شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة تمكنت بالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء 40 و استخبارات لواء 27، وإثر معلومات استخبارية دقيقة من الاشتباك مع مجموعة إرهابية مكونة من خمسة عناصر في جزيرة الكرمة بالأنبار بعد مداهمة مقرهم وتمكنت من قتلهم جميعا.