مصرع 5 إرهابيين بمحافظة الأنبار

لقى 5 إرهابيين مصرعهم في جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار غربي البلاد – حسبما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "نينا"، فى بيان ، أن عناصر شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة تمكنت بالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء 40 و استخبارات لواء 27، وإثر معلومات استخبارية دقيقة من الاشتباك مع مجموعة إرهابية مكونة من خمسة عناصر في جزيرة الكرمة بالأنبار بعد مداهمة مقرهم وتمكنت من قتلهم جميعا.

