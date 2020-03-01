المرشح للتخطيط : نيلي الثقة من عدمه لن يؤثر على وضعي كاقتصادي مستقل



قال الخبير الاقتصادي المرشح لمنصب وزير التخطيط في الحكومة الجديدة مظهر محمد صالح :" ان الكتل السياسية تحترم استقلاليتي كتكنوقراط مرشح للمنصب الوزاري".



واضاف في تصريح صحفي :" طيلة حياتي لم انتم الى اية جهة سياسية ، واحساسي يدل على ان الواجهات السياسية المختلفة تحترم استقلاليتي ومهنتي كتكنوقراط".



وتابع صالح :" ان الامر ، تم ام لا ، لن يؤثر على وضعي كمستقل واقتصادي اعمل من اجل البلاد واصلاح واقعها الاقتصادي".



ومن المقرر ان يلتئم مجلس النواب اليوم بجلسة استثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة.

ف.ا