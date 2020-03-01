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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 01 آذار 2020 06:11 م

المرشح للتخطيط : نيلي الثقة من عدمه لن يؤثر على وضعي كاقتصادي مستقل

مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء


قال الخبير الاقتصادي المرشح لمنصب وزير التخطيط في الحكومة الجديدة مظهر محمد صالح :" ان  الكتل السياسية تحترم استقلاليتي كتكنوقراط مرشح للمنصب الوزاري".

واضاف في تصريح  صحفي :" طيلة حياتي لم انتم الى اية جهة سياسية ، واحساسي يدل على ان الواجهات السياسية المختلفة تحترم استقلاليتي ومهنتي كتكنوقراط".

وتابع  صالح :" ان  الامر ،  تم ام لا ، لن يؤثر على وضعي كمستقل واقتصادي اعمل من اجل البلاد واصلاح واقعها الاقتصادي".

ومن المقرر ان يلتئم مجلس النواب اليوم بجلسة استثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة.

 

ف.ا

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