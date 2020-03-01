الجماعة الاسلامية : برنامج علاوي تطرق لخلافات بغداد واربيل بسطر واحد !



اعلن سليم شوشكي، رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية :" ان الكتل السياسية ما زالت غير متفقة على تمرير حكومة محمد توفيق علاوي وفق الآلية التي يريدها والمدعوة من قبل كتل برلمانية معينة"، معتبرا التفرد في العمل السياسي واتخاذ القرارات عملا غير ناجح .



وقال شوشكي في تصريح صحفي :" ان هناك مخاوف من تشكيل الحكومة الحالية ومستقبل العملية السياسية بسبب تهميش الاحزاب السياسية من قبل رئيس الحكومة المكلف"، مؤكدا :" ان المفاوضات مازالت مستمرة بين الفرقاء السياسيين".



واضاف النائب الكردي :" ان الوفد الكردستاني توصل قبل جلسة الخميس الماضي الى اتفاق مع رئيس الحكومة المكلف على الالتزام بدفع الرواتب لموظفي الاقليم، واطلاق مستحقات الفلاحين في كردستان، وتطبيق المادة (140)، وابعاد القوات الامنية من داخل المدن".



واوضح :" ان من الامور المعترض عليها في البرنامج الحكومي تطرقه الى المشكلة بين الاقليم والحكومة الاتحادية بسطر واحد ، دون الخوض في التفاصيل ، ما يعطي صورة لنا انه غير مهتم بحل هذه المشاكل والخلافات".



ف.أ