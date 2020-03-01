تظاهرات طلابية جامعية في الناصرية والديوانية دعما للاحتجاجات

نظم المئات من طلبة جامعات ذي قار، اليوم الأحد، مسيرة تضامنية في ساحة الاعتصام والتأكيد على استمرار المطالب الشعبية في عملية التغيير السياسي الشامل.

وقال نشطاء، إن مسيرة اليوم تأتي لدعم زخم الاعتصام في الساحة بعد توجه المئات من المعتصمين للمشاركة في التظاهرات أمام المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

كما نظم العشرات من طلبة كلية الطب والصيدلة بجامعة القادسية تظاهرة بساحة اعتصام شهداء 25 تشرين لدعم الاحتجاجات ومطالب المعتصمين.

وقال نشطاء، إن مطالب تظاهرتهم تتضمن تحديد موعد للانتخابات المبكرة ورفض تشكيلة حكومة محمد توفيق علاوي ورفض المحاصصة السياسية والتأكيد على تنفيذ مطالب المعتصمين.