ديالى تتخذ إجراء غير مسبوق في معبر حدودي مع إيران

كشف مسؤول حكومي من محافظة ديالى، اليوم الأحد، عن اتخاذ إجراء غير مسبوق في معبر حدودي مع إيران شرق المحافظة لتفادي انتقال فايروس كورونا.



وقال مدير ناحية مندلي وكالة أكرم الخزاعي، في تصريح صحفي، إن "الجهات الحكومية المعنية بإدارة معبر مندلي الحدودي مع إيران، اتخذت، اجراءً غير مسبوق وهو منع دخول أي مركبة إلى داخل الحدود الايرانية لنقل البضائع والاشتراط على السائقين الايرانيين الذين يقودون شاحنات بعدم النزول منها اثناء تفريق محتوياتها من قبل العمال العراقيين في الساحات الحدودية للمعبر".



وأضاف، أن "الإجراء وقائي وجاء لتفادي انتقال فايروس كورونا إلى العمال أو العاملين في معبر مندلي"، مؤكداً بان "فريقاً طبياً يراقب الوضع عن كثب مع اتخاذ سلسلة اجراءات وقائية لتفادي أية اصابات".