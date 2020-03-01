بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 01 آذار 2020
آخر الأخبار
تظاهرات طلابية جامعية في الناصرية والديوانية دعما للاحتجاجات ديالى تتخذ إجراء غير مسبوق في معبر حدودي مع إيران الجنابي يدعو العراقيين الراغبين بالعودة من تركيا إلى الاتصال بمكاتب الخطوط العراقية متظاهرون يغلقون بوابة شركة الموانئ في البصرة النجف تمنح الموظفين العراقيين الوافدين من إيران إجازة لأسبوعين كورونا يواصل زحفه داخل إيران.. ويغزو السجون الإيرانية واشنطن بوست: شبكة وكلاء إيران في العراق تعيش حالة من الفوضى عاجل.. الحكمة يستضيف اجتماعاً لرؤساء الكتل الشيعية باستثناء دولة القانون لبحث حكومة علاوي عاجل.. تأجيل جلسة البرلمان نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب عاجل : إيران تهدد بقصف الأراضي التركية إن لم توقف أنقرة العلميات العسكرية في سوريا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 01 آذار 2020 05:10 م

الجنابي يدعو العراقيين الراغبين بالعودة من تركيا إلى الاتصال بمكاتب الخطوط العراقية

تركيا-العراق

دعا السفير العراقي في تركيا حسن الجنابي، اليوم الأحد، العراقيين الراغبين بالعودة من تركيا للعراق إلى الاتصال بمكاتب الخطوط العراقية لتنظيم عودتهم.

وقال الجنابي في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك، "أبلغنا رسمياً بإيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا حتى إشعار آخر"، مبينا انه "سيسمح للطائرات العراقية بنقل المواطنين العراقيين من تركيا الى العراق ولن يسمح بقدوم مسافرين عراقيين من العراق الى تركيا".

ودعا الجنابي إلى "التأني بموضوع السفر لكي لا يتعرض أي مواطن للمشاكل"، داعيا "الراغبين بالعودة من تركيا للعراق الى الاتصال بمكاتب الخطوط الجوية العراقية لتنظيم عودتهم".

 وأعلنت السلطات التركية، امس السبت، إيقاف الرحلات الجوية والبرية مع العراق مؤقتاً، كإجراءات احترازية لمنع انتشار فايروس كورونا.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
20180212125350279

الشوباشي: الدستور العراقي الذي وضعته أمريكا قسم الدولة لفصائل 28 شباط 2020 12:48 ص

9d1bddc4-9acd-4d3e-8cd7-c8133a045586

الأعرجي : الكتل السياسية ستدخل اليوم في صراع كسر الإرادات لتحقيق مصالح خاصة 27 شباط 2020 10:21 ص

اياد علاوي

إياد علاوي يستغرب صمت القوى الأمنية والحكومة العراقية حيال قتلة المتظاهرين 26 شباط 2020 05:44 م

أذرع إيران

يوسف: أذرع إيران جعلت العراق من أسوأ دول العالم 26 شباط 2020 05:02 م

9d1bddc4-9acd-4d3e-8cd7-c8133a045586

الأعرجي يكشف عن أبرز الأسباب وراء أزمة تشكيل الحكومة حتى الآن 25 شباط 2020 02:14 م

مجلس النواب

التميمي: لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة إلا بعد حل مجلس النواب 23 شباط 2020 04:51 م

علاوي وعبد المهدي

الكفائي: عرقلة تشكيل حكومة علاوي تعني الإبقاء على حكومة القناصين برئاسة عبد المهدي 23 شباط 2020 02:09 م

هيثم الهيتي

الهيتي يحذر: ثلث سكان بغداد قتلوا بسبب الطاعون القادم من إيران 21 شباط 2020 03:15 م

التعليقات