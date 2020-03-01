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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 01 آذار 2020 04:21 م

النجف تمنح الموظفين العراقيين الوافدين من إيران إجازة لأسبوعين

كورونا

أصدرت خلية الأزمة في محافظة النجف، عدة توصيات منها منح جميع الموظفين العراقيين الوافدين من إيران إجازة لمدة أسبوعين والتعامل بنفس الآلية والإجراءات مع جميع الوافدين للمحافظة.

 كما دعت الخلية وفق بيان صدر عنها، فرق الرقابة الصحية بمتابعة ومراقبة المقاهي العامة  وإعطاء المحاضرات التوعوية لروادها، فضلا عن تبليغ مدراء الدوائر لتقديم رؤية لتخفيف الازدحامات في دوائرهم وتفعيل العمل الإعلامي في تلك الدوائر.

وشددت خلية الأزمة على جميع الفعاليات الاجتماعية في المحافظة باتخاذ الإجراءات الوقائية وإتباع الإرشادات الصحية في التعامل اليومي.

كما وجهت الخلية أجهزة الداخلية باستخدام مكبرات الصوت من قبل للتوعية والتثقيف الصحي.

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