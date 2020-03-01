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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 01 آذار 2020 04:14 م

كورونا يواصل زحفه داخل إيران.. ويغزو السجون الإيرانية

كورونا في إيران

واصل فيروس كورونا زحفه داخل إيران، حيث غزا السجون الإيرانية، فقد أعلن زوج الإيرانية-البريطانية المسجونة في طهران، نزانين زغاري-راتكليف، أنها تعتقد أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد، في وقت تعمل إيران جاهدة لاحتواء المرض.

وقال ريتشارد راتكليف إن زوجته (41 عاما) اشتكت من أن سلطات السجن ترفض إجراء اختبار للتأكد من إصابتها بـ”كوفيد-19″ أم لا رغم تعرّضها لإنفلونزا “غريبة” وتدهور حالتها.

وقالت زغاري-راتكليف لزوجها في اتصال هاتفي من السجن، السبت: "لست بخير. في الواقع أشعر بأنني في حالة سيئة للغاية".

وأضافت كما نقل عنها "أشعر منذ مدة طويلة بأن ما أعانيه ليس زكاما عاديا، لافتة إلى أنها تعاني أعراضا بينها التهاب في الحلق وارتفاع في الحرارة وصعوبة في التنفّس.

وقالت أعرف أنني بحاجة للحصول على دواء لأتحسّن. لن تذهب الأعراض بشكل سحري.

وحض راتكليف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على ضمان خضوع زوجته لاختبار “كوفيد-19” فورا وأن يحظى الإيرانيون-البريطانيون “المحتجزون كرهائن في سجن إيوين بحماية دبلوماسية”.

وتأتي مناشدته بينما أعلنت، إيران، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وزيادة عدد الوفيات إلى 54.

من جانبه، قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي، إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 54 كما قفز عدد المصابين إلى 978.

وأضاف "هناك 385 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع العدد الإجمالي إلى 978. وعدد الوفيات 54".

ودعا المتحدث، الإيرانيين إلى تجنب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء في المنزل.

من جانبه، قال قيادي في الحرس الثوري الإيراني، خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، الأحد، إن الحرس خصص منشآت في أنحاء البلاد للمساعدة في القضاء على فيروس كورونا الجديد.

وأضاف: "أنشأنا مراكز في أنحاء البلاد لمساعدة الناس على مواجهة الفيروس. نحتاج إلى تعاون على مستوى البلاد للتصدي لتلك الأزمة. على المواطنين اتباع ارشادات المسؤولين في قطاع الصحة".

كما تعاني إيران أزمة نقص في الكمامات والمواد الوقائية بسبب فيروس كورونا، إضافة إلى قلة الأسرة اللازمة للحجز في المستشفى، بحسب ما كشف وزير الصحة، سعيد نمکي، في رسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأوضح نمكي في رسالته هذه أن الكمامات المنتجة محلیاً غیر متوفرة، وذلك بعد 20 يوما، من اعلانه تبرع إيران بمليوني كمامة إلی الصین.

بالتزامن، أمر مساعد وزیر الصحة بوقف قبول المرضى غير الطارئين، وإلزام جميع المستشفيات في جميع أنحاء إيران بقبول المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس کورونا.

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