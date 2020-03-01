عاجل.. وزارة الدفاع التركية : إسقاط مقاتلتين للجيش السوري من طراز “سوخوي 24” إثر مهاجمة مقاتلاتنا Copy أخبار متعلقة #الحكومة_العراقية_تسقط_إلكترونيا.. الاختراق يؤكد هشاشة النظام الحاكم ويعرض مصالح البلاد للخطر الدفاع تنهي حالة الإنذار القصوى للجيش عاجل..إحالة أحد أبرز قادة قتال داعش من مكافحة الإرهاب إلى وزارة الدفاع سفير العراق في موسكو : لا محادثات بشأن شراء منظومة صواريخ "اس 400" عاجل..الرياض تطلب من كوريا الجنوبية المساعدة في تعزيز نظام الدفاع الجوي السعودي عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار استهدف حشدا انتخابيا للرئيس الأفغاني أشرف غني في مدينة باروان، إلى 24 قتيلا