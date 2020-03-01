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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 01 آذار 2020 03:32 م

نائب: البلاد ستذهب للمجهول في حال عدم تمرير حكومة علاوي

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 اعتبر النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الأحد، عدم اتفاق الكتل السياسية السنية والكردية على دعم حكومة رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي بأنها مجازفة في الوضع السياسي، فيما بين أن عدم تمرير حكومة علاوي اليوم ستقود البلاد للمجهول.
وقال عليوي في تصريح  له ، إن “الكتل السياسية عليها إن تعي خطورة الموقف السياسي وعدم رضا الشارع عليها”، لافتا إلى إن “عدم تمرير حكومة علاوي اليوم مجازفة كبيرة بالوضع السياسي الراهن وستقود البلاد للمجهول”.
وضاف أن “الكتل السياسية السنية والكردية ستجازف بالوضع السياسي في حال رفضت تمرير حكومة علاوي خلال جلسة اليوم”، مبينا أن “علاوي سيرأس حكومة انتقالية ولا وجود ضرورة لتقسيم الحقائب الوزارية أو المطالبة بالاستحقاق الانتخابي كون الحكومة ستعمل على تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات مبكرة فقط”.
واكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , اليوم الاحد, ان مفاوضات الساعات الأخيرة الماضية لم يكشف عن مضماينها لغاية الان، مشيرا إلى ان نواب التحالف الكردستاني وتحالف القوى ودولة القانون بانتظار القرار الأخير من رؤساء كتلهم، فيما رجح تمديد الجلسة عدة ساعات. 

ع د

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