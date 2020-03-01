الصحة الإيرانية: ارتفاع ضحايا كورونا في البلاد إلى 54 وفاة و987 إصابة

قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي، الأحد، إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 54 كما قفز عدد المصابين إلى 978.

وأضاف "هناك 385 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع العدد الإجمالي إلى 978. وعدد الوفيات 54".

ودعا المتحدث، الإيرانيين إلى تجنب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء في المنزل.

من جانبه، قال قيادي في الحرس الثوري الإيراني، خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، الأحد، إن الحرس خصص منشآت في أنحاء البلاد للمساعدة في القضاء على فيروس كورونا الجديد.

وأضاف: "أنشأنا مراكز في أنحاء البلاد لمساعدة الناس على مواجهة الفيروس. نحتاج إلى تعاون على مستوى البلاد للتصدي لتلك الأزمة. على المواطنين اتباع ارشادات المسؤولين في قطاع الصحة".

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