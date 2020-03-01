مصدر : اتفاق واسع بين الكتل على عدم تمرير حكومة علاوي

كشف مصدر نيابي، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق بين الكتل السياسية على عدم تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في جلسة اليوم.



وقال المصدر ان “كابينة محمد علاوي لن يتم تمريرها في جلسة اليوم، وهناك اتفاق واسع بين الكتل على ذلك”.



وأشار الى ان “علاوي كان ينوي يوم امس تقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة لكن هادي العامري أقنعه بالتريث الى اليوم الاحد لمعرفة تفاصيل الجلسة”.



ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، اليوم الاحد، جلسة لمنح الثقة لحكومة المكلف بمنصب رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي.