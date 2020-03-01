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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 01 آذار 2020 01:20 م

نائب: علاوي مازال مصرا على عدم التنازل للكتل المعارضة لحكومته

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أكد النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي, الاحد, ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مازال مصّرا على عدم تقديم تنازلات, مرجحا بان الكتل السياسية ربما ستغيير مواقفها في اللحظات الأخيرة وكل شيء ممكن حتى ساعة الحسم.

وقال تقي في تصريح لـه , ان “المؤشرات التي حصلنا عليها تؤكد وجود اطراف من قوى التحالف الكردستاني واتحاد القوى وحتى من قوى شيعية معارضة لعلاوي أبدت رغبتها بالحضور الى جلسة اليوم والتصويت لصالح حكومة علاوي بعد ان ايقنت بان الأخير صادق في اجراء انتخابات مبكرة خلال عام”.

ونفى تقي “انصياع علاوي للكتل السياسية المعارضة له بتقديم تنازلات , الا ان علاوي مازال ثابتا غي موقفه ومصّرا على عدم تقديم أي تنازل لها لغاية الان”, مرجحا أن “تغير الكتل السياسية مواقفها في اللحظات الأخيرة وكل شيء ممكن حتى ساعة الحسم”.

وكانت النائبة ندى شاكر جودت كشفت في تصريح سابق له ، عن بدء رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي جولة مفاوضات أخيرة مع السنة والكرد وكتلة شيعية, مرجحة ان يقوم علاوي بتقديم تنازلات لتلك القوى.

ع د

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