بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 01 آذار 2020
آخر الأخبار
عاجل : إيران تهدد بقصف الأراضي التركية إن لم توقف أنقرة العلميات العسكرية في سوريا المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا تبلغ 13 اصابة كتلـة تحالف القـوى: منح الثقة لمحمد علاوي وحكومته المؤقتـة لن ينجح مركز إستراتيجي يحذر من عجز مالي «غير مسبوق» في العراق ائتلاف المالكي يجد موقفه بعدم الاشتراك في حكومة محمد علاوي اطلاق السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار لموظفي الدولة ليست مؤهلة منذ عام 2003.. العراقيون فقدوا الثقة بالنخبة السياسية الحاكمة نائبة :علاوي يبلغ الكتل السياسية عدم رغبته بحكومة بعيداً عن التوافق السياسي الشمري : الوطنية لن تمنح الحكومة الجديدة الثقة لتهميشها المتظاهرين السلميين ائتلاف النصر :استحداث وزارة تعنى بالإقليم جاء لإرضاء الكرد وستثقل كاهل الموازنة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 01 آذار 2020 12:06 م

المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا تبلغ 13 اصابة

B36CD4CB-AB5C-4472-98C8-98A63E7611C4_w1200_r1_s
المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا تبلغ 13 اصابة



اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر ان عدد الاصابات المؤكدة بفايروس كورونا تبلغ 13 اصابة.

وقال في بيان مقتضب ان : عدد المصابين  بفايروس  كورونا  13 بينهم 12 عراقيا واجنبيا واحدا.
أخبار متعلقة
أخر تعديل: الأحد، 01 آذار 2020 12:09 م
إقرأ ايضا
كورونا

إغلاق مدخل الموصل الجنوبي بسبب تعطل جهاز كشف فيروس كورونا 01 آذار 2020 09:48 ص

تظاهرة طلابية

متظاهرو الناصرية يعتزمون التظاهر أمام المنطقة الخضراء في بغداد 01 آذار 2020 09:19 ص

الصحة-768x480

منع التجمهر.. الصحة توجه نداء للشعب 01 آذار 2020 12:57 ص

معبر باشماخ الحدودي

للحد من كورونا.. إجراءات جديدة على المسافرين إلى إيران عبر المنافذ الحدودية 01 آذار 2020 12:54 ص

اعتقال-696x435-696x405

اعتقال شخص بكمين بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا 01 آذار 2020 12:21 ص

الفاو

لعيبي يطالب بإدراج كاسر الأمواج الغربي لميناء الفاو في موسوعة غينيس 29 شباط 2020 11:49 م

490710Image1

إغلاق المدخل الجنوبي لمدينة الموصل 29 شباط 2020 11:42 م

معبر البوكمال

افتتاح 3 معابر حدودية برية بين العراق وإيران 29 شباط 2020 11:09 م

التعليقات