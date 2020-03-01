المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا تبلغ 13 اصابة

اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر ان عدد الاصابات المؤكدة بفايروس كورونا تبلغ 13 اصابة. وقال في بيان مقتضب ان : عدد المصابين بفايروس كورونا 13 بينهم 12 عراقيا واجنبيا واحدا. Copy أخبار متعلقة كورونا يحصد أرواح مسؤولين في إيران.. وإصابة جديدة في البرلمان ورعب بالشارع إغلاق مدخل الموصل الجنوبي بسبب تعطل جهاز كشف فيروس كورونا للحد من كورونا.. إجراءات جديدة على المسافرين إلى إيران عبر المنافذ الحدودية اعتقال شخص بكمين بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا الولايات المتحدة تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الصحة العالمية تعلن عن تراجع الإصابات بفيروس كورونا