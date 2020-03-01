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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 01 آذار 2020 11:57 ص

كتلـة تحالف القـوى: منح الثقة لمحمد علاوي وحكومته المؤقتـة لن ينجح

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كتلـة تحالف القـوى: منح الثقة لمحمد علاوي وحكومته المؤقتـة لن ينجح


اعلنت كتلة تحالف القوى العراقيـة رفض اكثر من مائتي نائب التصويت لمنح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ومرشحي كابينته الوزارية ، مؤكدة ان رفض علاوي ومرشحي حكومته المؤقتة قرار لن تتراجع عنه .

 وقال المتحدث الرسمي لكتلة التحالف النائب فالح العيساوي ،  في تصريح صحفي  ان " جبهة المعترضين على منح الثقة وتكليف علاوي  ، تضم الكتل السنيّة والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وائتلاف دولة القانون وكتلا شيعية من تحالف الفتح " ، مشيرا الى ان " نواب كتلتي تيار الحكمة وائتلاف النصر موقفهم على الحياد ".

واضاف ان " تمرير حكومة المكلف علاوي مرتبط بحضور الكتل السنية والكردية جلسة مجلس النواب وتصويتهم بمنح الثقة لعلاوي ومرشحيه الجدد "، مبينا " من الناحية العددية لن تنجح عملية منح الثقة بسبب رفض  200 نائب من مختلف الكتل  ، بضمنهم 62 نائبا سنيا و63 نائبا كرديا ، و56 نائبا شيعيا ، و9 نواب من المكون المسيحي و8 نواب تركمان و13 نائبـا من كتل اخرى ".


وتابع ان " رئيس البرلمان  محمد الحلبوسي لا يعتزم الاجتماع مرة اخرى مع المكلف لان الاجتماعات السابقة ضمن اطار تحالف القوى لم تثمر عن توافق واتفاق.
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