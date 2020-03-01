أمريكا تفرض قيودا جديدة على السفر إلى إيران

تدرس الحكومة الأمريكية توسيع نطاق القيود على المسافرين من إيران، في إجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا في طهران، وتخطي عدد المصابين لما يزيد على 210 حالات.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن القيود الجديدة ستشمل أي مواطن أجنبي زار هذا البلد خلال الأربعة عشر يوماً الماضية، وذلك ضمن جهود للحد من انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.



وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، إن بلاده ستعمل أيضاً مع إيطاليا وكوريا الجنوبية، لتنسيق فحص المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة من هذين البلدين.

وأدلى بنس بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، بينما كان يقف إلى جانبه الرئيس دونالد ترامب وعدد من المسؤولين.

وقال ألكس أزار وزير الصحة والخدمات الإنسانية، أثناء المؤتمر، إن خطر إصابة المواطن الأمريكي العادي بفيروس كورونا لا يزال ضعيفاً لكنه حذر من احتمال تغير هذا الوضع سريعاً.

وأضاف: "نريد الحد من معدل السفر من وإلى المناطق الأكثر تأثراً بفيروس كورونا".

وكانت قناة "بي بي سي" الناطقة بالفارسية نقلت، الجمعة، عن مصادر صحية إيرانية لم تسمها، أن ثمة 210 حالات وفاة على الأقل نتيجة "كوفيد-19".

وقالت القناة، نقلاً عن مصادرها، إن أغلبية الوفيات سجلت في قم وطهران.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الوسيلة الآمنة لتجنب انتشار فيروس كورونا هي البقاء في المنازل وتجنب التنقل بين المدن.

وفرضت طهران قيوداً على حرية التنقل داخل البلاد للأشخاص المصابين بـ"كورونا" أو المشتبه بحملهم للفيروس، وذلك بعد أن سجلت إيران أكبر عدد وفيات في العالم بعد الصين.

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