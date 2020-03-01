بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 01 آذار 2020
آخر الأخبار
عاجل : إيران تهدد بقصف الأراضي التركية إن لم توقف أنقرة العلميات العسكرية في سوريا المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا تبلغ 13 اصابة كتلـة تحالف القـوى: منح الثقة لمحمد علاوي وحكومته المؤقتـة لن ينجح مركز إستراتيجي يحذر من عجز مالي «غير مسبوق» في العراق ائتلاف المالكي يجد موقفه بعدم الاشتراك في حكومة محمد علاوي اطلاق السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار لموظفي الدولة ليست مؤهلة منذ عام 2003.. العراقيون فقدوا الثقة بالنخبة السياسية الحاكمة نائبة :علاوي يبلغ الكتل السياسية عدم رغبته بحكومة بعيداً عن التوافق السياسي الشمري : الوطنية لن تمنح الحكومة الجديدة الثقة لتهميشها المتظاهرين السلميين ائتلاف النصر :استحداث وزارة تعنى بالإقليم جاء لإرضاء الكرد وستثقل كاهل الموازنة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 01 آذار 2020 11:35 ص

أمريكا تفرض قيودا جديدة على السفر إلى إيران

9d547cef-1d78-4c4f-beb0-e6e5e74fbc0c_16x9_1200x676

تدرس الحكومة الأمريكية توسيع نطاق القيود على المسافرين من إيران، في إجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا في طهران، وتخطي عدد المصابين لما يزيد على 210 حالات.
وقال مسؤولون أمريكيون،  إن القيود الجديدة ستشمل أي مواطن أجنبي زار هذا البلد خلال الأربعة عشر يوماً الماضية، وذلك ضمن جهود للحد من انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، إن بلاده ستعمل أيضاً مع إيطاليا وكوريا الجنوبية، لتنسيق فحص المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة من هذين البلدين.
وأدلى بنس بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، بينما كان يقف إلى جانبه الرئيس دونالد ترامب وعدد من المسؤولين. 
وقال ألكس أزار وزير الصحة والخدمات الإنسانية، أثناء المؤتمر، إن خطر إصابة المواطن الأمريكي العادي بفيروس كورونا لا يزال ضعيفاً لكنه حذر من احتمال تغير هذا الوضع سريعاً.
وأضاف: "نريد الحد من معدل السفر من وإلى المناطق الأكثر تأثراً بفيروس كورونا".
وكانت قناة "بي بي سي" الناطقة بالفارسية نقلت، الجمعة، عن مصادر صحية إيرانية لم تسمها، أن ثمة 210 حالات وفاة على الأقل نتيجة "كوفيد-19".
وقالت القناة، نقلاً عن مصادرها، إن أغلبية الوفيات سجلت في قم وطهران.
ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الوسيلة الآمنة لتجنب انتشار فيروس كورونا هي البقاء في المنازل وتجنب التنقل بين المدن.
وفرضت طهران قيوداً على حرية التنقل داخل البلاد للأشخاص المصابين بـ"كورونا" أو المشتبه بحملهم للفيروس، وذلك بعد أن سجلت إيران أكبر عدد وفيات في العالم بعد الصين.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا-العراق

الولايات المتحدة تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا 29 شباط 2020 09:59 م

ريال مدريد

زيدان يعلن عن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو 29 شباط 2020 08:37 م

FL6JEuv71anq9K2obYDmasOwaxwq7rszUOoELsdH

الصحة العالمية تنصح بأن لا يرتدي الأصحاء كمامات 29 شباط 2020 07:50 م

6c08aec2-62ad-4f73-9adf-150453a9cc0d_16x9_1200x676

إصابة وزير الداخلية الإيراني الأسبق بفيروس كورونا 29 شباط 2020 06:47 م

عاجل 1

عاجل.. مقتل 10 من عناصر حزب الله وجرح 50 آخرين في غارة جوية تركية استهدفت مقر الحزب بالقرب من إدلب 29 شباط 2020 11:37 ص

9d1bddc4-9acd-4d3e-8cd7-c8133a045586

عاجل .. وفاة مدير عام مركز الجهاد الزراعي الإيراني بفيروس كورونا 28 شباط 2020 02:28 م

9d1bddc4-9acd-4d3e-8cd7-c8133a045586

ارتفاع إصابات "كورونا" في الكويت إلى 45 حالة 28 شباط 2020 11:47 ص

74d5158e-458f-4617-acdf-5ea19fdddd64_16x9_1200x676

"كورونا" يغلق ملاهي "ديزني لاند" في طوكيو 28 شباط 2020 11:44 ص

التعليقات