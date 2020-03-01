ائتلاف المالكي يجد موقفه بعدم الاشتراك في حكومة محمد علاوي



جدد ائتلاف دولة القانون الذي يراسه نوري المالكي موقفه بعدم الاشتراك في حكومة رئيس الوزراء المكلف السيد محمد توفيق علاوي ايمانا منه بضرورة التخلص مما سماه النهج التحاصصي المقيت ،.

وقال في بيان انه اكد منذ البداية موقفه فيما اذا التزم المكلف بما تعهد به امام العراقيين ، فانه سيدعمه بكل قوة واذا ما تخلف عن التزاماته فانه سيعتذر عن دعمه .



واضاف انه ومن هذا المنطلق يؤكد على خطابه الثابت في السر والعلن ، بعيدا عن الحسابات والمكاسب السياسية الضيقة ، مشددا على ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها تشكيل حكومة تلبي طموح الشعب وتعيد هيبة الدولة وتلتزم بأجراء الأنتخابات المبكرة حسب تعبيره.